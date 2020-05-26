 

Глава дипломатии ЕС: центр глобальной силы смещается с Запада на Восток

26.05.2020, 10:45, Новости дня

Глава европейской дипломатии призвал ЕС выработать «более действенную стратегию» в отношении Китая на фоне признаков того, что Азия вытесняет США в качестве центра глобальной силы.

Верховный представитель ЕС по международным делам Жозеп Боррель заявил на совещании послов Германии, что «аналитики давно говорят о конце системы во главе с Америкой и наступлении века Азии».

«Это происходит у нас на глазах», – сказал он.

По словам Борреля, пандемию можно рассматривать как поворотный момент в переносе главенствующей роли с Запада на Восток. По его словам, от ЕС «все настойчивее требуют выбрать сторону».

Он сказал, что Евросоюз «должен следовать собственным интересам и ценностям и не становиться инструментом в руках той или иной стороны».

Отметив «впечатляющий» рост Китая, Боррель заявил, что нынешние отношения между Брюсселем и Пекином не всегда основаны на доверии, транспарентности и взаимности.

«У нас есть шанс, только если в работе с Китаем мы проявим коллективную дисциплину», – сказал Боррель, отметив, что такой возможностью может стать запланированный на осень саммит ЕС-Китай.

  • Русская служба «Голоса Америки»

    Нравится

    Буду следить

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.03 / Эксперт: В своем обращении Путин показал готовность государства противостоять кризисам

10.04 / Принять участие в акции #МЫВМЕСТЕ захотели более 7 тыс. частных лиц и компаний

21.04 / В Кыргызстане коронавирусом заражены 147 медиков. Минздрав признал отсутствие у них средств защиты

07.04 / Белый дом: к началу августа в США от коронавируса могут умереть 82 тысячи человек

28.04 / Новый КоАП предполагает освобождение женщин с детьми от общественных работ

22.05 / Среди погибших в результате стрельбы в Житомирской области – ветераны АТО и волонтеры

12.04 / ВОЗ призвала Беларусь готовиться к ухудшению ситуации по распространению коронавируса

18.04 / В самолет только с иммунным паспортом: каким будет туризм после пандемии COVID-19

13.05 / Дефицит бюджета Великобритании может достичь 337 миллиардов фунтов стерлингов

15.05 / В Греции с 16 мая откроют для посещения 515 пляжей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска