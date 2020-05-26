Дочь Эдуарда Успенского обвинила отца в домашнем насилии

26.05.2020, 10:44, Новости дня

Дочь писателя Эдуарда Успенского Татьяна написала открытое письмо, в котором обвинила отца в домашнем насилии, и попросила не называть премию Российской государственной детской библиотеки в области детской литературы его именем. Открытое письмо Татьяны Успенской публикует “Собеседник”.

“Это было физическое, психологическое, эмоциональное насилие, повторяющееся постоянно по отношению ко мне – его дочери, моей матери – его жене, его внукам, детям другой жены (известной телеведущей Элеоноры Филиной) и т.д. К несчастью, грубость и хамство, контроль и принуждение постепенно стали нормой его жизни… Также нормой стали показная идиллия, когда при приезде телевизионных групп приглашались внуки и должны были изображать счастливую семью великого писателя”, – говорится в письме.

“Мой отец был домашним тираном, – утверждает Татьяна Успенская. – Поэтому считаю, что престижная премия в области детской литературы не может носить имя человека, который из года в год занимался домашним насилием. Неужели в нашей стране нет больше других достойных писателей, именем которых можно было назвать премию?”

Татьяну поддержал детский писатель Валентин Постников. По его словам, Успенский “никогда не помогал детским писателям” и бил свою дочь: “Нельзя называть премию именем человека, который не любил детей. Он бил свою дочь Таню, оскорблял, выгонял на мороз в одном платье и закрывал за ней дверь”.

Эдуард Успенский умер в 2018 году, ему было 80 лет. Он прославился своими детскими книгами и сценариями популярных мультфильмов: он придумал Крокодила Гену и Чебурашку, Дядю Федора и Матроскина, братьев Колобков и других популярных мультгероев. Писатель был одним из создателей детской телепередачи “Спокойной ночи, малыши”, автором и ведущим передач “Радионяня”, “АБВГДейка”, “В нашу гавань заходили корабли”.

Эдуард Успенский родился 22 декабря 1937 года в Московской области. Закончил Московский авиационный институт по специальности “инженер-приборист”. Он начинал как автор-юморист, работал в театре и на телевидении.

Произведения Успенского переводились на 25 языков.