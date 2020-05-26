Выяснилось, что Гёбекли-Тепе построен невероятно точно и со сложной геометрией

26.05.2020, 10:44, Разное

Новое исследование выявило невероятно сложный и точный геометрический план, который был задействован при строительстве старейшего в мире храма Гёбекли-Тепе.

Гёбекли-Тепе с турецкого означает "Пузатый холм" или "Храм Пупок". Это очень древний храмовый комплекс, построенный неподалеку от города Шанлыурфа на территории современной юго-восточной Турции.

Гёбекли-Тепе часто называют самым древним храмом в мире, потому что его возраст оценивается до 12 тысяч лет (вдвое старше Стоунхенджа). Он также является самым древним из крупных мегалитических сооружений в истории.

Археологи совершают раскопки этого храма с 1960-х годов, но он пока таит в себе множество загадок. Так в частности до сих пор точно не известно, кто его построил и для каких целей. Это явно не сделали обычные для той эпохи "охотники и собиратели". При этом строили этот комплекс не разом, а поэтапно на протяжении нескольких тысячелетий (Паранормальные новости – paranormal-news.ru).

Больше всего известны каменные "колонны" Гёбекли-Тепе, на которых выбиты разнообразные изображения животных, птиц и рептилий. Есть там и изображения человеческих рук, но их немного. Существующие версии предполагают, что Гёбекли-Тепе мог быть древней обсерваторией, культовым "магическим" местом, храмом для лечения болезней или просто земледельческим календарем.

Исследователи все еще работают в Гёбекли-Тепе и регулярно совершают удивительные открытия. Так несколько лет назад была выдвинута версия о том, что на одной из каменных глыб изображено падение огромной кометы, вызывавшей крупный катаклизм.

И вот недавно тут работала группа под руководством Ави Гофера, профессора археологии и древних ближневосточных цивилизаций из Тель-Авивского университета, и докторанта Джил Хаклай. Они проанализировали архитектуру Гёбекли-Тепе с помощью компьютерных алгоритмов и обнаружили, что две центральные структуры с "колонной" в центре являются идеально выровненными по отношению к третьей такой же структуре.

Фактически, они обнаружили, что если нарисовать невидимую линию, соединяющую центральные части каждой из трех структур, то получится равносторонний треугольник. Это указывает на то, что строители этого места использовали точную геометрию и потратили значительное время для планировки мест размещения структур.

Изображение: Gil Haklay/AFTAU

В интервью "Live Science" Гофер объяснил это подробнее: "Строительство одной из "колонн" – уже большой проект, но все три запланированные "колонны" вместе означают, что эти люди имели доступ к большой рабочей силе и власти".

Он также добавил, что до сих пор неизвестно, были ли все три центральных сооружения построены одновременно или в разные периоды.

Если бы охотники-собиратели построили этот комплекс, у них должно быть очень глубокое понимание того как создать подобное сложное сооружение. Может быть они использовали веревки, чтобы измерять правильное расстояние между кольями или что-то иное. Однако Тристан Картер, доцент кафедры антропологии из Университета МакМастера в Канаде, уверена в том, что "Люди не могли бы сделать подобные грандиозные и сложные объекты на таком раннем развитии цивилизации".

Тогда возникает резонный вопрос – а может быть им кто-то помог?

Гёбекли-Тепе до сих пор даже еще не полностью раскопан. Более ранние исследования выявили, чтов земле находится еще около 15 округлых магалитических структур. Тут предстоит еще много работы и никто не знает, какие еще открытия подарит нам это место в будущем.