Китай планирует отправить робота на Марс в июле

26.05.2020, 10:35, Новости дня

Китай намерен запустить в июле миссию на Марс, которая будет включать высадку на Красную планету дистанционно управляемого робота.

Об этом сообщила компания, ответственная за проект.

Пекин инвестировал в свою космическую программу миллиарды долларов в стремлении догнать своего конкурента, США, и подтвердить статус крупной мировой державы.

Миссия на Марс входит в число нескольких новых космических проектов, над которыми работает Китай, включая высадку китайских астронавтов на Луне и создание космической станции к 2022 году.

Ранее Пекин сообщал, что миссия на Марс запланирована на этот год, но Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация подтвердила, что полет может состояться уже в июле.