Ливия: «пушечное мясо» по-прежнему в цене

26.05.2020, 10:35, Новости дня

Российские наемники из «группы Вагнера» покинули зону боевых действий в Ливии, где они участвуют на стороне командующего так называемой Ливийской национальной армией (ЛНА) генерала Халифа Хафтара, сообщают СМИ.

По свидетельству очевидцев, их эвакуировали с аэродрома близ города Бени-Валид на двух военно-транспортных самолетах. Куда именно передислоцировались наемники, точно неизвестно.

С апреля прошлого года в Ливии продолжается бои между вооруженными силами международно-признанного Правительства национального согласия во главе с Фаизом Сараджем, контролирующего Триполи, и ЛНА, во главе которой стоит бывший сподвижник Каддафи генерал Халифа Хафтар.

Напомним, в январе Хафтар отверг призыв президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана к противоборствующим в ходе гражданской войны сторонам прекратить огонь. Притом, что Москва сделала ставку на командующего ЛНА, а Анкара – на его противника.

Сотрудник Института Европы, востоковед Александр Шумилин предполагает, что вагнеровцы передислоцировались на юго-восток Ливии не только для защиты находящихся там и подконтрольных Хафтару нефтяных объектов, но еще и для перегруппировки сил. Потому что предыдущее наступление на Триполи с южной части. Как ему представляется, возможно, готовится новая операция с участием российских наемников.

«Ничто не дает оснований полагать, что в ливийской ситуации происходит радикальный перелом, – добавил он в интервью Русской службе «Голоса Америки». – Ни соотношение сил, ни планы сторон не меняются. Есть некоторый перевес за правительством Сараджа в Триполи. Его военные берут отдельные города, аэродромы. Но до развязки еще далеко».

Чтобы сохранить баланс и попытаться переломить ситуацию в свою пользу и происходит перегруппировка сил Хафтара, ударным ядром которых являются вагнеровцы, констатировал Александр Шумилин.

По сообщениям СМИ, отступление вагнеровцев произошло в контексте заметных успехов правительственных сил Ливии, нанесших ряд поражений подразделениям Хафтара, усиленным наемниками. За короткий период в руки сараджистов перешли военные базы Хамза, Йермук и Ас-Саварих. Как свидетельствуют опубликованные в соцсетях видео, боевики Вагнера в ходе сражений понесли потери в живой силе и технике.

В Кремле нет никакого желания положить конец этой авантюре, заметил востоковед.

«Если просто взять и убрать вагнеровцев из Ливии, то будет сильнейший негативный резонанс. Дело еще и в том, что на них поставили арабские монархии, не желающие воевать своими руками, жертвовать своими людьми. Зачем, когда можно использовать как пушечное мясо наемников», –резюмировал сотрудник Института Европы.

Турецкий политолог Керим Хас также считает, что в выводе группы «Вагнера» из горячих точек нет ничего экстраординарного. По его словам, после того, как Хафтар потерял авиабазу Аль-Ватия, которая находится в непосредственной близости от Триполи, оставаться там было, по меньшей мере, не совсем разумно.

«Отход сил Хафтара позволит им пересмотреть стратегию и до некоторой степени перегруппироваться, – констатировал он в комментарии «Голосу Америки». – С другой стороны, вынужденная сдача отдельных позиций «вагнеровцами» говорит и о том, что силы Хафтара в ближайшем будущем не смогут взять под контроль Триполи. Однако происходящая ситуация не означает, что «Вагнер» полностью вышел из игры, а силы Хафтара резко ослабели. Думаю, этот противостояние снова скоро продолжится.

Нынешняя ситуация расценивается проэрдоганскими медиа не иначе как очередной личный успех президента Турции, почеркнул политолог: «В свою очередь, перемещение сил «Вагнера» преподносится как их полный уход из Ливии, а не перегруппировка и временный отход с ранее занимаемых позиций. Хафтар, по утверждению турецких СМИ, потерпел полный провал. Анкара в этом контексте рассматривается как сила, которая внесла существенную помощь Сараджу и кардинально изменила баланс сил в регионе».

На этом фоне активно развивается тема высокотехнологичной оснащенности турецкой армии, отметил Керим Хас: «Интересно, что производство турецких ударных беспилотных летательных аппаратов типа Anka-S и Bayraktar TB2, которые используются в Ливии, курирует второй зять президента Эрдогана – Сельчук Байрактар. Напомню, первый зять является министром казначейства и финансов. Сейчас турецкие провластные СМИ активно пропагандируют фигуру Байрактара, публикуя множество хвалебных материалов о нем».

По слухам, Эрдоган рассматривает возможность назначения своего второго зятя на пост министра обороны, заключил политолог.