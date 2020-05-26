На территории Ростова-на-Дону по нацпроекту появится непрерывный экологический парк

26.05.2020, 10:30, Новости дня

В рамках реализации на территории Ростова-на-Дону национального проекта «Жилье и городская среда» и федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» Управлением культуры города Ростова-на-Дону проводятся работы по благоустройству территории, известной под названием «Первая миля».

Это первый своего рода уникальный проект, расположенный вдоль реки Темерник, который рассчитан на создание непрерывного экологического парка в ближайшие несколько лет, информирует сайт города.

«Первая миля» – это территория, которая будет соединять ПКиО им. Октября и Ростовский-на-Дону зоопарк.

В рамках благоустройства территории запланировано:

– обустройство переходного мостика;

– устройство малых архитектурных форм;

– обустройство площадок для отдыха.

Уже к концу текущего года в городе появится еще одно место притяжения для наших горожан, уникальное своей экологической зоной.

Территорией «Второй мили» определен ПКиО «Дружба» по ул. Капустина. Это территория, которая заняла 1-е место в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий, набрав 24 тыс. 935 голосов.

В случае победы на областном конкурсе проектов благоустройства, который проводит министерство ЖКХ Ростовской области, данная территория уже к концу 2021 года вдохнет новую жизнь и будет радовать ростовчан и гостей города новым благоустроенными уголками.