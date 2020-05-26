Эксперт рассказал, чем COVID-19 отличается от свиного гриппа

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26.05.2020, 10:30, Разное

Эксперт рассказал об отличиях коронавируса от свиного гриппа. Вирусы имеют разный инкубационный период, в течение которого происходит заражение человека.
Специалисты полагают, что COVID-19 имеет отличия от свиного гриппа. Терапевт Андрей Наговицын сообщает, что если провести параллель со свиным гриппом, у коронавируса инкубационный период больше и составляет от 6 до 14 дней. У свиного гриппа он варьируется от 2 до 4 дней, а люди становятся заразными за день до проявления симптоматики.

С коронавирусной инфекцией не все однозначно, так как относительно нового вируса исследователи не могут прийти к единому выводу, когда же человек начинает передавать болезнь. Эксперты сходятся только в одном мнении, что COVID-19 долго находится на предметах и дверных ручках. Доктора до сих пор не могут определить сложность болезни, так как лишь недавно стали появляться средства для диагностирования и разрабатывается лечение.



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