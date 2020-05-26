Оксана Самойлова прокомментировала слухи о примирении с Джиганом

26.05.2020, 10:25, Разное

Давно известно, что жизнь в Instagram, как правило, имеет мало общего с реальностью: за красивыми идеальными картинками скрываются подчас настоящие семейные драмы, измены и прочее, и прочее. Однако большинство, даже несмотря на имеющиеся яркие примеры – в том числе среди знаменитостей, продолжают верить Instagram-легендам. Так, вчерашний снимок Джигана произвел фурор среди его подписчиков – на нем рэпер изображен с женой Оксаной Самойловой и сыном Давидом. Очень милое семейное селфи сразу натолкнуло поклонников на мысль об их примирении, комментарии так и полнятся фразами в духе “Мы так рады за вас!”, “Мы верили”. Спустя несколько часов Оксана решила прокомментировать эту фотографию, и оказалось, что выводы преждевременны.

То самое фото

После этого фото многие подумали, что мы “помирились”. Хочу немного прояснить ситуацию. Вокруг темы нашей семьи уже просто невыносимо много абсолютно разной информации. Учитывая, что я по-прежнему не собираюсь давать никаких интервью, моя страница это единственный источник, где я могу поделиться правдой.

Я очень много лет веду свой Инстаграм честно и с большим уважением к своим подписчикам. Когда ты столько лет ведёшь открытый блог о себе, очень сложно и как-то нечестно резко начать умалчивать 50 процентов происходящего. Я уже взрослая тётя, я прекрасно понимаю, что не обязана ни перед кем отчитываться, не обязана ничего объяснять и т.д. Но я хочу продолжать быть честной. Без подробностей и деталей. Мне не нужен хайп, кто давно на меня подписан – это знают.

Вот несколько фактов, о которых постоянно говорят СМИ:

– дом мы не продаём и продавать никогда не собирались. Это кто-то просто придумал.

– сейчас действительно идёт бракоразводный процесс.

– живем мы пока вместе. Мы по-прежнему любящие мама и папа для своих детей.

– я не страдаю, не мучаюсь, у меня нет депрессии. У меня всё хорошо) Я не злюсь и не обижаюсь, мне просто всё равно.

Общаемся мы отлично) С этим проблем у нас за 10 лет не было и сейчас нет) Всё остальное под очень большим вопросом.

Напомним, драма, развернувшаяся в семье Джигана и Оксаны Самойловой, началась в первой половине марта. Сперва артист шокировал общественность странными роликами: в неадекватном состоянии он снимал прямые эфиры, на глазах подписчиков ругался матом и просил пятилетнюю дочь Лею принести ему пива. Джиган сбрил бороду и брови, после признался, что находится “в психушке”. Как удалось узнать СМИ, лечебницей оказался рехаб в Майами. Что стало причиной подобного поведения рэпера – официально неизвестно, но в Instagram-историях он намекнул на то, что у него диагностировали биполярное расстройство. Кроме того, по сети “гуляет” ролик, где мужчина, очень похожий на музыканта, развлекается в компании неизвестной девушки. Ситуацию накалила перепалка Джигана с другим рэпером – Гуфом. Денис назвал его наркоманом, на что тот поспешил заверить всех зрителей эфира, что часто встречается с Джиганом в стриптиз-клубе.