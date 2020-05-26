 

Звезды “Ривердейла” Лили Рейнхарт и Коул Спроус расстались

26.05.2020, 10:25, Разное

В апреле звезды сериала “Ривердейл” Лили Рейнхарт и Коул Спроус в довольно резкой форме опровергли слухи о своем расставании: тогда Лили назвала Twitter, где распространились эти слухи, “токсичной соцсетью”, а пользователей призвала “не быть засранцами”, а Коул, в свою очередь, высказался на тему “нездорового фанатизма”. Прошел месяц, и вот сразу несколько иностранных изданий – PageSix, People и E! Online – сообщили, что на этот раз пара точно распалась. Представители обоих актеров эту информацию комментировать отказались.

Коул Спроус и Лили Рейнхарт

Впервые слухи о романе Лили и Коула появились в 2017 году, когда актер опубликовал на своей странице в Instagram фотографию Лили в цветущем поле. Однако подтверждать свои отношения пара тогда не захотела. Коул отметил в комментарии People:

Я никогда не говорю на тему своей личной жизни, потому что никто не имеет права лезть в нее и знать о ней. Люди могут обсуждать что угодно, приписывать мне роман с любым участником нашей съемочной команды, но это не их дело. Кроме того, это еще и сексуально, что эта часть жизни принадлежит лишь тебе.

Но чуть позже Коул все же решил “рассказать” о своей личной жизни: в мае 2018-го он появился с Лили под ручку на Балу Института костюма, тем самым впервые подтвердив с ней отношения. Прошлым летом появились слухи о расставании пары, но Лили и Коул опровергли их, появившись на сентябрьской обложке журнала W.



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