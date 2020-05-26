 

COVID-19 в Украине. За сутки больше выздоровевших, чем заболевших

26.05.2020, 10:20, Новости дня

За последние 24 часа в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 339 человек (всего в стране 21 584 заболевших). Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, суточный прирост новых случаев заражения вырос по сравнению со вчерашним днем (25 мая сообщалось о 259 новых случаях), однако остается ниже, чем на прошлой неделе – тогда ежедневно фиксировалось более 400 новых заболевших.

Еще 350 пациентов в течение суток выздоровели – третий раз за время эпидемии количество выздоровевших выше, чем новых случаев заражения. Общее количество выздоровевших достигло 7575 человек.

С начала эпидемии умерли 644 человека, 21 из них – за последние сутки (накануне сообщалось о шести умерших).

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 910;
Волынская область – 805;
Днепропетровская область – 895;
Донецкая область – 155;
Житомирская область – 647;
Закарпатская область – 1092;
Запорожская область – 416;
Ивано-Франковская область – 1306;
Киев – 2710;
Киевская область – 1458;
Кировоградская область – 482;
Луганская область – 44;
Львовская область – 1405;
Николаевская область – 281;
Одесская область – 842;
Полтавская область – 267;
Ровенская область – 1475;
Сумская область – 166;
Тернопольская область – 1124;
Харьковская область – 930;
Херсонская область – 177;
Хмельницкая область – 370;
Черкасская область – 392;
Черновицкая область – 3101;
Черниговская область – 134.

Підтверджено 21 584 випадки COVID-19, з них 7575 одужали, 644 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено…

Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 25. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.  

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,49 млн, из них более 2,23 млн вылечились, а 346 тыс. умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.04 / Заведено дело по факту гибели многодетной семьи при пожаре в Выборге

29.03 / На базе Lincoln Town Car создан внедорожник

21.05 / Самолеты НАТО подняли в воздух из-за Ту-22М3 ВКС над Черным морем

25.04 / В Подольске Одесской области число заболевших COVID-19 превысило количество инфицированных в Одессе

30.04 / МВД отметило снижение количества преступлений

22.04 / Немецкий философ – эпидемия коронавируса грозит вспышкой ксенофобии

20.05 / В Германии испугались решения суда об обязанности спецслужб соблюдать Конституцию за рубежом

21.05 / Он не герой — Guardian о провалах губернатора штата Нью-Йорк в борьбе с коронавирусом

22.05 / На месте крушения Airbus в Пакистане нашли живого ребенка

09.04 / Лещенко пожаловался на «пандемию кликушества»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска