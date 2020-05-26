COVID-19 в Украине. За сутки больше выздоровевших, чем заболевших

26.05.2020, 10:20, Новости дня

За последние 24 часа в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 339 человек (всего в стране 21 584 заболевших). Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.

Таким образом, суточный прирост новых случаев заражения вырос по сравнению со вчерашним днем (25 мая сообщалось о 259 новых случаях), однако остается ниже, чем на прошлой неделе – тогда ежедневно фиксировалось более 400 новых заболевших.

Еще 350 пациентов в течение суток выздоровели – третий раз за время эпидемии количество выздоровевших выше, чем новых случаев заражения. Общее количество выздоровевших достигло 7575 человек.

С начала эпидемии умерли 644 человека, 21 из них – за последние сутки (накануне сообщалось о шести умерших).

Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:

Винницкая область – 910;

Волынская область – 805;

Днепропетровская область – 895;

Донецкая область – 155;

Житомирская область – 647;

Закарпатская область – 1092;

Запорожская область – 416;

Ивано-Франковская область – 1306;

Киев – 2710;

Киевская область – 1458;

Кировоградская область – 482;

Луганская область – 44;

Львовская область – 1405;

Николаевская область – 281;

Одесская область – 842;

Полтавская область – 267;

Ровенская область – 1475;

Сумская область – 166;

Тернопольская область – 1124;

Харьковская область – 930;

Херсонская область – 177;

Хмельницкая область – 370;

Черкасская область – 392;

Черновицкая область – 3101;

Черниговская область – 134.

Підтверджено 21 584 випадки COVID-19, з них 7575 одужали, 644 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено… Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 25. mai 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,49 млн, из них более 2,23 млн вылечились, а 346 тыс. умерли.