COVID-19 в Украине. За сутки больше выздоровевших, чем заболевших
26.05.2020, 10:20, Новости дня
За последние 24 часа в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 339 человек (всего в стране 21 584 заболевших). Об этом сообщает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
Таким образом, суточный прирост новых случаев заражения вырос по сравнению со вчерашним днем (25 мая сообщалось о 259 новых случаях), однако остается ниже, чем на прошлой неделе – тогда ежедневно фиксировалось более 400 новых заболевших.
Еще 350 пациентов в течение суток выздоровели – третий раз за время эпидемии количество выздоровевших выше, чем новых случаев заражения. Общее количество выздоровевших достигло 7575 человек.
С начала эпидемии умерли 644 человека, 21 из них – за последние сутки (накануне сообщалось о шести умерших).
Случаи инфицирования зарегистрированы во всех регионах страны:
Винницкая область – 910;
Волынская область – 805;
Днепропетровская область – 895;
Донецкая область – 155;
Житомирская область – 647;
Закарпатская область – 1092;
Запорожская область – 416;
Ивано-Франковская область – 1306;
Киев – 2710;
Киевская область – 1458;
Кировоградская область – 482;
Луганская область – 44;
Львовская область – 1405;
Николаевская область – 281;
Одесская область – 842;
Полтавская область – 267;
Ровенская область – 1475;
Сумская область – 166;
Тернопольская область – 1124;
Харьковская область – 930;
Херсонская область – 177;
Хмельницкая область – 370;
Черкасская область – 392;
Черновицкая область – 3101;
Черниговская область – 134.
Підтверджено 21 584 випадки COVID-19, з них 7575 одужали, 644 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтверджено…
Posted by Центр громадського здоров’я України on Esmaspäev, 25. mai 2020
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 5,49 млн, из них более 2,23 млн вылечились, а 346 тыс. умерли.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет