 

Доктор Евгений Комаровский сообщил о негативных последствиях жесткого карантина

26.05.2020, 10:17, Разное

Евгений Комаровский рассказал о возможных неблагоприятных результатах после ужесточенных мер карантина в будущем. Врач заявляет, что чем длительнее будут сдерживать людей, тем дольше станет формироваться иммунитет популяции.
Евгений Комаровский на канале в YouTube рассказал, что чем сильнее из-за COVID-19 будут ограничивать полеты, коммуникации, транспортное сообщение, тем коллективный иммунитет станет появляться дольше. Телеведущий напоминает, что коронавирусная инфекция прекратиться лишь тогда, когда у 60-70% появится устойчивый иммунитет к болезни.

Эксперт отмечает, что из-за ограничительных мероприятий многие больницы перенесли операции, а также временно отменили вакцинацию, что категорически делать нельзя. Ведущий считает, что это решение может обернуться вспышкой коклюша, кори, дифтерии, а бороться одновременно со всеми инфекциями просто невозможно.



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