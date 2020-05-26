 

Раздевшая школьницу израильская учительница обвинила мать девочки в провокации

26.05.2020, 10:16, Новости дня

В Израиле учительница, которая заставила семилетнюю школьницу снять платье и сидеть в нижнем белье, заявила, что мать девочки якобы устроила провокацию, раздев ребенка и опубликовав фото в Сети.

Учительница утверждает, что видела, как мать якобы заставила девочку снять шорты, которые были у нее под платьем, вызвавшем разногласия, и майку, которую ей выдала учительница. После этого фотографии девочки в нижнем белье появились в Сети, передает портал MIGnews.com со ссылкой на 12-й канал израильского ТВ.

Если версия учительницы соответствует действительности, речь идет о «намеренной провокации». Адвокат учительницы Орон Шварц сообщил, что та прошла проверку на детекторе лжи, и было установлено, что она говорит правду.

«Девочка не была в трусах в классе. Я позвонила матери по телефону и сказала: «Это – не школьная форма, мы дадим девочке майку с эмблемой школы». И я спросила, есть ли у нее что-нибудь под платьем. Мать ответила, что есть шорты», – сообщила педагог.

Напомним, израильские СМИ сообщали, что семилетняя ученица пришла в школу в платье без рукавов. По мнению учительницы, девочка была одета не так, как требуют в школе. Педагог заставил ребенка переодеться, девочка в течение нескольких часов оставался в школьной майке и нижнем белье.



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