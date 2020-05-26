ВОЗ приостановила испытания рекламируемого Трампом средства от COVID-19

26.05.2020, 10:10, Новости дня

Всемирная организация здравоохранения временно прекратила клинические испытания гидроксихлорохина как возможного лекарства от коронавируса. Причиной для приостановки послужило исследование, которое выявило, что это антималярийное средство, которое активное продвигает американский президент, повышает риск летального исхода среди пациентов, пишет Sky News.



Reuters

Всемирная организация здравоохранения исключила гидроксихлорохин из своего глобального исследования потенциальных методов лечения COVID-19. Вместе с тем она намерена продолжить анализ безопасности этого средства, пишет Sky News.

На прошлой неделе Дональд Трамп признался, что принимает это антималярийное лекарство. Американский президент рекламировал гидроксихлорохин в качестве возможной защиты от коронавируса, несмотря на предупреждения, что он может вызывать сердечные заболевания.

ВОЗ решила временно приостановить исследование гидроксихлорохина после публикации в медицинском журнале The Lancet. В статье утверждалось, что лекарство не только не помогает пациентам, страдающим от COVID-19, но и может увеличить риск их смерти.

В исследовании участвовали 96 тыс. пациентов. Почти 15 тыс. принимали гидроксихлорохин или сходный с ним хлорохин отдельно или в сочетании с антибиотиками.

Показатели смертности среди тех, кто проходил лечение, были следующими: гидроксихлорохин — 18%, хлорохин — 16,4, контрольная группа — 9%. При этом среди пациентов, принимающих эти антималярийные средства вместе с антибиотиками, количество летальных исходов было ещё больше.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус сказал, что в свете этого исследования глобальное клиническое испытание гидроксихлорохина ставится на «временную паузу». Другие методы лечения, в том числе экспериментальный противовирусный препарат ремдесивир, который был первоначально разработан для борьбы с лихорадкой Эбола и комбинированной терапии ВИЧ, продолжат изучаться.

В воскресном интервью Трамп подтвердил, что только что завершил двухнедельный курс приёма гидроксихлорохина. «Многие люди считают, что он спас их жизни», — заявил президент, обращая внимание, что «невероятные исследования» лекарства во Франции и Италии доказали его пользу.

«Послушайте, если его продвигает ещё кто-то, кроме меня, то называйте это рекламой, потому что я хочу, чтобы люди поправлялись. Я ничего с этого не получаю. Ничего, кроме понимания, что если что-то помогает, то это хорошая вещь», — добавил Трамп.