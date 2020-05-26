Нетаньяху пообещал аннексировать Западный берег реки Иордан в июле

26.05.2020, 10:10, Новости дня

Израильский премьер Биняьмин Нетаньяху заявил о намерении провести аннексию территорий на Западном берегу реки Иордан уже в июле этого года, пишет The Jerusalem Post. Он также добавил, что его стране представилась возможность, которую не следует упускать.



Reuters

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху, выступая на заседании партии «Ликуд», заявил, что аннексия территорий на Западном берегу реки Иордан пройдёт в июле, пишет The Jerusalem Post.

Это заявление прозвучало на фоне того, как палестинское руководство усилило свою кампанию, направленную против поддерживаемой США аннексии.

«Впервые с 1948 года существует историческая возможность применить суверенитет в согласованной (с США. — прим. Jerusalem Post) манере», — заявил Нетаньяху.

Он также добавил, что стране представилась возможность, которую «нельзя упускать».

«Намеченный срок — июль, и мы не будем этого менять», — подчеркнул израильский премьер.

Нетаньяху также заявил, что он постоянно сотрудничает с представителями администрации Трампа в работе над картой по аннексии Западного берега реки Иордан. Согласно этому документу, под контролем Израиля должно оказаться до 30% этой территории.

В коалиционном соглашении между партиями «Ликуд» и блоком «Кахоль-лаван» говорится, что 1 июля — это самая ранняя дата, когда Нетаньяху может вынести на голосование вопрос об аннексии поселений.

Как отмечает The Jerusalem Post, планы Израиля по присоединению территорий Западного берега реки Иордан были встречены мощной оппозицией со стороны международного сообщества, в том числе со стороны соседней Иордании.