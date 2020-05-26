Эксперт назвал лучшие смартфоны бюджетного сегмента

26.05.2020, 10:09, Разное

С каждым годом смартфоны становятся все более технически оснащенными, при этом их стоимость не всегда высока. Эксперт перечислил лучшие смартфоны бюджетного сегмента.

На российском рынке мобильных технологий к категории недорогих относят модели стоимостью до 12-15 тысяч рублей. Однако качественные камеры, объемные аккумуляторы и прочий функционал можно найти и в «умных» телефонах, ценник на которые не превышает 10 тысяч.

По мнению Геннадия Николаева, эксперта отдела IT Академии управления финансами и инвестициями, хорошим вариантом является Samsung Galaxy A10. Аппарат за 8,5 тысячи рублей имеет только одну 13-мегапиксельную камеру, однако снимает она достаточно хорошо, а батарея гаджета держит заряд достаточно долго.

Китайский Realme 5 за 11 тысяч рублей, как считает Николаев, даже превосходит бюджетники от южнокорейской Samsung. Например, оперативная память, в отличие от предыдущей модели, здесь равна 4 гигабайтам.

Также специалист АУФИ обращает внимание на товары таких китайских производителей, как Huawei и Xiaomi. Эти корпорации довольно быстро обновляют линейки своих моделей, при этом старые аппараты всегда можно приобрести по сниженной цене.