 

Банк России прервал непрерывную серию продаж валюты

26.05.2020, 10:06, Новости дня

Банк РФ прервал серию непрервных операций по продаже валюты на внутреннем рынке, начатую 10 марта 2020 года, следует из данных на сайте регулятора.

Банк РФ 25 мая не продавал валюту на Московской бирже. ЦБ проводит сделки с расчетами "завтра" — на следующий торговый день. В последний раз сделки проводились в пятницу: продажа валюты на Мосбирже с расчетами 22 мая составила 11,1 миллиарда руб. — на уровне предыдущих дней, сообщается на сайте регулятора.

Ранее ЦБ продавал валюту на бирже на сумму 18-20 миллиардов руб. Один из рекордов по продаже валюты был поставлен 22 апреля: ЦБ увеличил продажи валюты на внутреннем рынке на 19,8% в дневном выражении до 23 миллиардов руб. с 19,2 миллиарда руб. 21 апреля.

В первый день — 10 марта – регулятор продал валюту на 9,4 миллирада руб., затем снизил продажу до 3,6-3,7 миллиарда руб., потом ЦБ увеличил продажу валюты  до 5,5 миллиарда руб. в день, через неделю — до 8 миллиардов руб. в день, а потом – и до 13,5 миллиарда руб.

Упреждающие продажи валюты проходят с 10 марта. Кроме этого, ЦБ продает валюту из ФНБ с 19 марта.

Минфин по бюджетному правилу через ЦБ покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше $40,2 за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году. И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета.



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