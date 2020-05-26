 

Автомобиль снес пожилого мужчину на переходе в Петрозаводске. Видео

26.05.2020, 10:06, Новости дня

Пенсионер получил травмы в результате аварии, произошедшей вечером в минувший понедельник, 26 мая, на пересечении проспекта Ленина и улицы Герцена в Петрозаводске.

 

На записи, сделанной камерой видеонаблюдения, видно, что пешеход попытался пересечь проезжую часть по "зебре". Один из автомобилей остановился, чтобы его пропустить, однако вторая машина под управлением 24-летнего водителя продолжила движение и сбила человека, отброшенного ударом далеко в сторону.

Как сообщают СМИ, 73-летний пострадавший остался жив и был доставлен в больницу.



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