В Приморье смягчили карантинные ограничения
26.05.2020, 10:05, Новости дня
Приморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, введенных для борьбы коронавирусом, поскольку коэффициент распространения инфекции в регионе (показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции) на протяжении недели был достаточно низким (меньше единицы). Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.
По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, в Приморье откроются парикмахерские, салоны красоты, химчистки, ателье, ремонтные мастерские. Можно будет вести торговлю непродовольственными товарами – на площади до 400 квадратных метров и при наличии отдельного уличного входа. Также можно заниматься физкультурой и спортом на улице – максимум вдвоем.
В регионе сохраняется масочный режим, также власти напоминают о необходимости регулярных санитарно-эпидемиологических мероприятий.
Губернатор региона Олег Кожемяко подчеркнул, что первый этап будет осуществляться постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора. “Только после проверки административными комиссиями на соответствие всех санитарных норм и правил будет составлен перечень предприятий, которым будет разрешено работать”, – уточнил губернатор.
Глава региона заявил, что ограничения по коронавирусу затронули более 20 тысяч предпринимателей, а краевой бюджет из-за этого недосчитается 21 млрд рублей.
По данным на 26 мая, в Приморье число выздоровевших от COVID-19 за сутки впервые вдвое превысило число вновь заболевших.
Тем временем власти Карелии отменили в республике ограничения по продаже алкоголя, введенные из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парченчиков.
До 25 мая алкоголь разрешалось продавать в республике до 19:00.
Помимо этого, в Карелии разрешили проводить на открытом воздухе занятия спортом для групп не более 10 человек. Однако во время тренировок необходимо соблюдать правила социального дистанцирования, а также использовать медицинские маски и защитные перчатки.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет