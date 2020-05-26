 

В Приморье смягчили карантинные ограничения

26.05.2020, 10:05, Новости дня

Лодочные моторы Yamaha и TohatsuПриморский край приступает к первому этапу снятия ограничений, введенных для борьбы коронавирусом, поскольку коэффициент распространения инфекции в регионе (показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции) на протяжении недели был достаточно низким (меньше единицы). Об этом сообщила пресс-служба краевого правительства.

По словам руководителя территориального управления Роспотребнадзора Татьяны Детковской, в Приморье откроются парикмахерские, салоны красоты, химчистки, ателье, ремонтные мастерские. Можно будет вести торговлю непродовольственными товарами – ​на площади до 400 квадратных метров и при наличии отдельного уличного входа. Также можно заниматься физкультурой и спортом на улице – максимум вдвоем.

В регионе сохраняется масочный режим, также власти напоминают о необходимости регулярных санитарно-эпидемиологических мероприятий.

Губернатор региона Олег Кожемяко подчеркнул, что первый этап будет осуществляться постепенно на основании рекомендаций Роспотребнадзора. “Только после проверки административными комиссиями на соответствие всех санитарных норм и правил будет составлен перечень предприятий, которым будет разрешено работать”, – уточнил губернатор.

Глава региона заявил, что ограничения по коронавирусу затронули более 20 тысяч предпринимателей, а краевой бюджет из-за этого недосчитается 21 млрд рублей.

По данным на 26 мая, в Приморье число выздоровевших от COVID-19 за сутки впервые вдвое превысило число вновь заболевших.

Тем временем власти Карелии отменили в республике ограничения по продаже алкоголя, введенные из-за эпидемии коронавируса. Соответствующее распоряжение подписал глава республики Артур Парченчиков.

До 25 мая алкоголь разрешалось продавать в республике до 19:00.

Помимо этого, в Карелии разрешили проводить на открытом воздухе занятия спортом для групп не более 10 человек. Однако во время тренировок необходимо соблюдать правила социального дистанцирования, а также использовать медицинские маски и защитные перчатки.

 



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