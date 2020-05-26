Глава СПЧ предложил отменить штрафы, выписанные приложением “Социальный мониторинг”

26.05.2020, 10:05, Новости дня

Приложение “Социальный мониторинг”, отслеживающее перемещения москвичей, заразившихся коронавирусной инфекцией и ОРВИ, дает “недопустимое количество сбоев”, поэтому выписанные им штрафы необходимо отменить, заявил “Коммерсанту” глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев.

По его словам, разобраться в законности вынесенных штрафов по статье 3.18.1 КоАП “впоследствии будет крайне сложно”. “Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания”, – сказал глава СПЧ.

Он также рассказал, что работа “Социального мониторинга” станет одной из главных тем доклада СПЧ о решениях органов власти по борьбе с эпидемией коронавируса.

Жителей Москвы, у которых диагностируют COVID-19 или ОРВИ, обязывают пользоваться приложением “Социальный мониторинг”. Оно не только запрашивает геоданные пациента, но и селфи – раз в несколько часов. Тысячи москвичей уже получили уведомления о штрафах из-за сбоев в работе приложения, есть оштрафованные за то, что оказались в “скорой” и в больнице – четыре тысячи рублей за каждое пропущенное селфи. Всего за время самоизоляции в Москве было выписано не менее 54 тысяч штрафов на сумму 216 миллионов рублей. Штрафы получили примерно 30% пользователей приложения, некоторых штрафовали неоднократно.

Некоторым из москвичей пришло постановление о штрафе за выход из квартиры, когда их забирали в больницу, другие не смогли установить приложение соцмониторинга из-за технических требований мобильного телефона, но тоже получили штрафы. Оштрафованные намерены подать коллективный иск в суд.