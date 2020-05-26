Эксперты назвали средства, облегчающие боль

26.05.2020, 9:53, Разное

Эксперты рассказали, как можно облегчить боль без помощи таблеток. Лидером среди обезболивающих продуктов является перец чили.

Невролог Петр Соков поделился советами облегчения болевых ощущений без лекарственных препаратов. Он считает, что если боль слабая или не сопровождается другими симптомами, то не стоит сразу пить таблетки. При напряжении и легких спазмах в пояснице можно использовать технику расслабления, попробовать отвлекаться от негативных мыслей. Если появляется рвота, тошнота, ассиметрия лица, онемение конечностей, то нужно вызывать скорую помощь.

В домашних условиях можно использовать и медитацию, так как это считают самостоятельной психотерапией. Также для уменьшения несильных болей подойдет и массаж, водные процедуры, ароматерапия. Специалист советует пробовать и секс, ведь гормональная, эмоциональная нагрузка может работать, как обезболивающее. Хорошо себя зарекомендовала и эмоциональная поддержка человеку, отладка питания и режима дня.

Бороться с болью поможет и еда, но для длительного применения этот способ не подходит. Лидером среди обезболивающей пищи считается перец чили. В нем имеется вещество капсаицин, входящий в состав перцовых пластырей. В этом случае срабатывает дополнительное раздражение тела, которое отвлекает от основной проблемы.

В лечении головной боли применяют кофе, но людям, имеющим повышенное давление, от него стоит отказаться. Напиток спасет тех у кого пониженное артериальное давление. Кратковременным средством лечения боли является коньяк, но он также может и усугубить болевые ощущения за счет сужения сосудов и повышения в них давления.