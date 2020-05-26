 

Глава СПЧ предложил отменить штрафы сервиса «Социальный мониторинг»

26.05.2020, 9:48, Новости дня

Глава президентского Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев сообщил о необходимости отменить все штрафы, выписанные москвичам за нарушение режима изоляции на основании данных приложения «Социальный мониторинг». Он уверен, что из-за сбоев приложение не справилось со своей задачей.

Медсестра ГКБ им. Боткина Юлия Владимирская дважды оштрафована за нарушение изоляции на 4 тыс. рублей 6 мая, хотя в этот день, по ее словам, она находилась дома и «болела коронавирусом». Владимирская полагает, что штраф пришел из-за того, что она не установила приложение «Социальный мониторинг», пишет «Коммерсант».

Согласие на установку приложения содержится в постановлениях об изоляции, которое подписывают все заболевшие коронавирусом москвичи, члены их семей, а также больные ОРВИ, обязуясь соблюдать карантин. В документе, в частности, подчеркивается, что житель разрешает «обработку персональных данных» государственной системе «Единый центр хранения и обработки данных», обеспечивающей работу приложения «Социальный мониторинг». Однако многие москвичи не смогли установить приложение из-за несовместимости с программным обеспечением телефона.

В результате москвичам за нарушение режима изоляции было выписано около 35 тыс. протоколов, а некоторые нарушители получили по пять, 13 и 18 уведомлений о штрафах, суммы взысканий по которым составляют от 20 тыс. до 72 тыс. рублей.

К 25 мая на сайте Мосгорсуда было зарегистрировано 1820 жалоб на штрафы по ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Подавляющее большинство из них оспаривает ч. 2 («необеспечение режима самоизоляции») и ч. 4 («необеспечение самоизоляции с использованием транспортного средства») статьи. Все опубликованные жалобы зарегистрированы с 19 по 22 мая. В пресс-службе Мосгорсуда пояснили, что реальное количество поданных жалоб может превышать количество опубликованных из-за технических процедур. «Связаны ли жалобы с работой приложения «Социальный мониторинг», сказать сейчас невозможно», – уточнила глава пресс-сслужбы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Между тем, правозащитники уверены, что жалуются в основном на работу приложения.

Жалобы прокомментировал и глава президентского Совета по правам человека Валерий Фадеев. По его словам, приложение «Социальный мониторинг» дает недопустимое количество сбоев, и разобраться в законности вынесенных штрафов по ст. 3.18.1 КоАП «впоследствии будет крайне сложно». «Жалоб на штрафы слишком много, и московские власти должны тщательно проанализировать работу этого приложения, а также гуманно отнестись к москвичам. Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания», – сообщил Фадеев.

Советник президента также сообщил, что работа «Социального мониторинга» станет одной из главных тем доклада СПЧ о решениях органов власти, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса. Анализ эффективности таких решений планируется к публикации во второй половине июня.



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