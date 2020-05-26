 

В РФ провели более 9 млн тестов на коронавирус

26.05.2020, 9:30, Новости дня

Более 9,1 млн тестов на выявление коронавируса проведено в России, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

«В РФ проведено более 9,1 млн тестов на коронавирус», – передает РИА «Новости» сообщение Роспотребнадзора.

Кроме того, под меднаблюдением остается 292 тыс. человек. 

В Роспотребнадзоре отметили, что за последние сутки в РФ провели 230 тыс. тестов на выявление инфекции.

За последние сутки в РФ было выявлено 8946 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 353 тыс. случаев заболевания.



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