«Даже Google ищет мою тачку»: Давид Манукян похвастался автомобилем за 10 миллионов

26.05.2020, 9:30, Разное

Давид Манукян купил новый автомобиль первой модели популярной серии в России. Блогер сообщил, что даже Google при правильном запросе ищет его машину.

Блогер Давид Манукян сейчас очень популярен, он может позволить себе совершать дорогие покупки. 25 мая он рассказал, что купил новую машину, первую в России. В своих Stories в Instagram он признался, что автомобиль настолько классный, что поклонникам пока его не продемонстрирует. Он также показал, что если запросить в поисковике «новая ма…», то появляется надпись « новая машина Давы». Но любимый Ольги Бузовой интригу сохраняет и не показывает покупку.



Подписчики стали выяснять, какое авто мог купить Давид Манукян. На основании видео, публиковавших его другом Эриком Давидовичем с автомойки, где был замечен Дава, фанаты решили, что блогер стал хозяином BMW X6 M competition, цена которого около 10 млн рублей в зависимости от комплектации.