Мнения: Списывать проблемы на козни русских – тревожный симптом

26.05.2020, 9:16, Новости дня

Государственный департамент США объявил конкурс на получение гранта на сумму 250 тыс. долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения». Новая ситуация пандемии ничуть не изменила уже сложившуюся тенденцию искать причины внутренних проблем в кознях внешних врагов.

Государственный департамент США объявил конкурс на получение гранта на сумму 250 тыс. долларов за «разоблачение российской дезинформации в сфере здравоохранения». Новая ситуация пандемии ничуть не изменила уже сложившуюся тенденцию искать причины внутренних проблем в кознях внешних врагов.

Любая конспирология предполагает, что случайных или стихийных неприятностей не бывает, за всем стоит чья-та целенаправленная злая воля. А когда у человека есть любимый враг – объяснение уже готово. Все невзгоды и все беды должны объясняться коварством все того же врага, борьбе с которым конспиролог посвятил всю свою жизнь. В конспирологию, как мы видим, могут впадать не только частные пользователи Сети, но и Госдеп.

Люди в разных странах похожи и реагируют похожим образом – по сетям разносятся разнообразные фейки, причем нередко люди перепощивают у себя в аккакунтах сообщения противоположного характера – с одной стороны, смертность от ковида низка, и карантинные мероприятия властей неоправданны и якобы имеют какие-то скрытые зловещие мотивы, с другой – «власти скрывают горы трупов». Демонстрации против режима самоизоляции происходят как в США, так и у нас в Северной Осетии. В Британии люди, перепуганные слухами, жгут вышки связи 5G.

Едва ли демонстрации в Осетии и Мичигане координируются одной и той же зловещей силой. Просто человеческая психология везде одинакова, и люди реагируют на сходный стресс – тягостные ограничения, экономические трудности, угроза болезни и смерти – сходным образом. Кроме того, дурной пример заразителен – а социальные сети делают заражение особенно легким, даже через языковой барьер.

Причем заражение гораздо чаще происходит из англоязычного интернета в русскоязычный, а не наоборот – по той очевидной причине, что гораздо больше русских говорят по-английски, и читают англоязычных конспирологов, чем американцев способны прочитать наших.

Положение дел, когда вбросить информацию в сеть может любой человек со смартфоном, а новостные порталы больше всего боятся опоздать с подачей горячей темы, неизбежно способствует распространению слухов и сплетен.

Возникает ситуация, когда «ни одна капля не считает себя виновной в потопе», люди, каждый по отдельности, перепощивают сомнительную информацию по своей воле – но все вместе они составляют иррациональную стихию, у которой не больше воли и замыслов, чем у лесного пожара.

Как этому можно противодействовать? Тщательно, подробно и доходчиво объяснять людям ситуацию и свои действия. Это не уберет проблему – люди все равно будут реагировать на стресс иррационально. Но это поможет ее смягчить. Беда в том, что иррациональность бывает свойственна не только рядовым пользователям интернета – но и тем, кто принимает решения на государственном уровне.

Как у нас в 1937 году не могло существовать простого разгильдяйства или аварий на производстве, но могли быть только целенаправленные акты вредительства, за которыми всегда стояли «враги коммунизма, враги миллионов, … троцкистские банды шпионов», так и за всеми неприятностями в нынешних США, как и «свободного мира» вообще, должны стоять какие-нибудь банды шпионов и наймитов – либо китайских, либо русских, либо тех и других.

Причины такого поиска врагов понятны – если система работает плохо, а признать ее плохой невозможно, то надо искать объяснение в кознях вредителей. В проигрыше демократов на выборах виноваты русские, они же развалили американскую науку (по уверению The New York Times), они же злодейски помогают другим странам с тем, чтобы «утвердить свое превосходство» – как пишет Politico. Все это предпринимается с тем, чтобы «подорвать доверие к западному либеральному порядку».

Однако доверие к этому порядку подрывается совсем не внешними врагами – а очевидными проблемами внутри этого самого порядка. Эти проблемы были заметны и до пандемии. Например, бывший вице-президент США Джо Байден, человек с самого верха либеральной политической элиты, оказывается – по итогам своего поведения на Украине, хотя и не только – таким же беспринципным коррупционером, как и те, кого он, теоретически, приехал учить честному и ответственному управлению. Это никак невозможно списать на внешних врагов.

НАТО и ЕС оказались перед лицом коронавирусного кризиса крайне мало полезными, европейская солидарность при первом испытании обернулась острым национальным эгоизмом стран-участниц. Система здравоохранения США показала свою низкую эффективность перед лицом пандемии – и те ее недостатки, о которых многие американцы говорили и до этого, проявились с большой силой. Все это является тяжелым ударом по вере американцев в то, что их система управления – наилучшая в мире, и что они являются маяком для всего остального человечества.

Конечно, при этом можно сказать очевидное – да, демократия не идеальна. Идеальных систем управления не бывает. В ситуации кризиса авторитарные режимы вроде китайского, которые могут не тратить время на согласования и уговоры, а могут просто командовать и быстро перераспределять ресурсы, справляются намного эффективнее. Но демократическая система поддается настройке, давайте учтем опыт и сделаем ее лучше.

Однако это очевидное соображение забивается внутренними проблемами – в условиях острого внутриполитического соперничества приоритетом для людей является не улучшить работу системы – а утопить ненавистного Трампа (или, соответственно, не дать его утопить).

Поэтому для Госдепа оказывается гораздо более легким выходом обрушиться на внешних врагов – которые, якобы, и виновны в том, что система плохо работает. И заказывать – на деньги налогоплательщиков – доклады, которые бы подтвердили этот тезис. Наши политические верования всесильны, потому что верны, наша система идеальна, а ее явные сбои полностью объясняются происками внешних врагов и их внутренних пособников.

Беда в том, что подчеркивать уязвимость системы для внешних информационных воздействий – значит, расписываться в ее слабости. Если граждане не верят медиа свободного мира настолько, что обращаются в поисках информации к «русской пропаганде», то это указывает на серьезный внутренний кризис. Борьба с подрывом доверия к демократической системе подрывает его еще больше.

Смогут ли США преодолеть этот кризис? Будем надеяться, что да –нестабильность в крупнейшей ядерной державе и одной из величайших экономик мира больно ударит по всем. Но надо признать, что попытка списывать внутренние проблемы на козни русских – это тревожный симптом, который указывает на развитие болезни, а не на ее преодоление.

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