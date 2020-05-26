 

Вкусы совпали: Рудковская и Бузова появились на публике в одинаковых туфлях

26.05.2020, 9:09, Разное

Яна Рудковская и Ольга Бузова известны своей приверженностью к самым последним течениям в моде. Накануне обе светские львицы появились на публике в одинаковых туфлях, что сразу же вызвало у журналистов вопрос, совпали ли их вкусы, или это очередной розыгрыш.
Певица Ольга Бузова нередко показывает свой безупречный вкус и любовь к экстравагантности и яркости. Во время съемок новой программы на канале RU.TV телеведущая появилась в туфельках, украшенных декоративными «золотыми» листьями. Обувь дополнял тотально черный look с мини-юбкой и футболкой с большими пуговицами.

Однако такие же туфли продемонстрировала публике и продюсер Яна Рудковская на странице своего профиля в соцсети Instagram. На видео, размещенном в микроблоге звезды, она выходит из автомобиля, имитируя движения робота. При этом на ней обуты такие же туфли с элементами-листиками, выполненными под «золото». Более того, на Рудковской надето черное платье с укороченными полами, что очень напоминает образ Бузовой. Сама же продюсер в подписи к публикации иронически намекнула на слухи о встроенных в людей чипах.

Ряд СМИ и подписчиков обеих селебрити уже задались вопросом, было ли это простое совпадение. Возможно, у Бузовой и Рудковской просто совпали вкусы, а может быть, далее публика станет свидетелем продолжения истории с туфлями и похожими образами.



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