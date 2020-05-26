Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Пензе

26.05.2020, 9:08, Новости дня

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве девочки-подростка, тело которой обнаружили в лесополосе в Пензе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк сообщила, что «в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали по подозрению в совершении преступления жителя села Засечное Пензенского района 1978 года рождения», передает ТАСС.

В данный момент с подозреваемым «работают сотрудники правоохранительных органов», устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Пензе в лесополосе на территории Первомайского района нашли тело девочки-подростка с признаками насильственной смерти.