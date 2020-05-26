 

Задержан подозреваемый в убийстве школьницы в Пензе

26.05.2020, 9:08, Новости дня

Полицейские задержали мужчину, который подозревается в убийстве девочки-подростка, тело которой обнаружили в лесополосе в Пензе, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Волк сообщила, что «в ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность предполагаемого злоумышленника и задержали по подозрению в совершении преступления жителя села Засечное Пензенского района 1978 года рождения», передает ТАСС.

В данный момент с подозреваемым «работают сотрудники правоохранительных органов», устанавливаются обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что в Пензе в лесополосе на территории Первомайского района нашли тело девочки-подростка с признаками насильственной смерти.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Приезжающих в Крым с частным визитом обяжут оплачивать обсерваторы

26.03 / Сенат США одобрил пакет антикризисной помощи объемом 2,2 триллиона долларов

27.04 / Посольство КНДР в РФ выступило с заявлением о Ким Чен Ыне

21.05 / Политолог: Украина демонстрирует микроимперские признаки в конфликте с Болгарией

16.04 / Модернизированную САУ «Малка» передали в войска

13.04 / В СФ заметили распространение в ЕС фейков о ситуации с коронавирусом в России

13.05 / Instagram удалил аккаунт Кадырова

17.05 / Врачи устроили “коридор позора” Софи Вильмес

14.05 / Кабмин уволил главу Госрезерва Украины. Он обвинил министра экономики в желании возглавить коррупционные схемы

10.04 / По чернобыльскому сценарию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска