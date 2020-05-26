 

В Японии из-за коронавируса начали выдавать пособие в 930 долларов

26.05.2020, 9:08, Новости дня

Выплата пособий в размере 100 тыс. иен (около 930 долларов США) каждому жителю началась в большинстве регионов Японии, сообщил министр общенациональных дел Санаэ Такаити.

В 1 тыс. 388 из 1 тыс. 741 административной единицы Японии (в 79,7%) выплата пособий уже началась. В остальных начнется в течение вторника.

Решение о выплатах всем жителям страны единовременного пособия по 100 тыс. иен было принято в конце апреля и включено в пакет дополнительных бюджетных мер для борьбы с коронавирусом. Только на эту меру выделено 8,89 трлн иен (около 83 млрд долларов), передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Киодо.

Первоначально рассматривалось оказание помощи в три раза большего размера, но только нуждающимся. Однако в конце концов решено было дать пособия всем, но с расчетом, что более обеспеченные слои населения сами откажутся от помощи, не подавая заявления.

Так, например, поступили члены правительства Японии. Кабинет в полном составе, включая премьер-министра Синдзо Абэ, министров и их заместителей откажется от получения пособия.

Напомним, в понедельник власти Японии приняли решение отменить действие режима чрезвычайной ситуации (ЧС) в стране, объявленного из-за угрозы распространения коронавируса.



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