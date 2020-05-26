Число погибших от коронавируса в Москве превысило 2100
26.05.2020, 9:00, Разное
В Москве за минувшие сутки 76 человек скончались от коронавируса COVID-19. У них развилась пневмония, а анализы на наличие инфекции
показали положительный результат.
Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 2110. В оперативном штабе по коронавирусу призвали россиян соблюдать самоизоляцию и не пытаться лечиться самостоятельно при обнаружении симптомов респираторного заболевания, а вызывать врача на дом.
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