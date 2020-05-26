 

Число погибших от коронавируса в Москве превысило 2100

26.05.2020, 9:00, Разное

В Москве за минувшие сутки 76 человек скончались от коронавируса COVID-19. У них развилась пневмония, а анализы на наличие инфекции
показали положительный результат.

Общее число умерших от COVID-19 в столице достигло 2110. В оперативном штабе по коронавирусу призвали россиян соблюдать самоизоляцию и не пытаться лечиться самостоятельно при обнаружении симптомов респираторного заболевания, а вызывать врача на дом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

25.04 / Мнение: Защита границ

16.05 / Когда смерть стала сюрпризом

07.05 / Мнение: Реалистичная оценка новых мировых условий

23.04 / Мнение: Как могут нормальные люди защищать алкашей?

16.04 / «Яндекс» сделал «Алису» ведущей утренних шоу

27.03 / Юлия Ковальчук на карантине занимается делам, не снимая пижамы

19.04 / Российские знаменитости поделились снимками пасхальных куличей и яиц

02.05 / Ангела Меркель сделала важное заявление по вакцине от коронавируса

23.03 / Мнение: Что мы должны братьям?

14.04 / Анатолий Кашпировский провел в YouTube сеанс по оздоровлению

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска