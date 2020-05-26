 

В Индии родители случайно заживо похоронили маленькую дочь

26.05.2020, 9:00, Разное

Родители девочки случайно похоронили живую новорожденную дочь в индийском штате Гуджарат. Они подумали, что ребенок скончался.

Младенец появился на свет более чем на два месяца раньше срока и его нужно было доставить в реанимацию. По дороге в медучреждение девочка перестала двигаться, после чего отец и мать решили ее похоронить. Позже ребенка откопал случайный прохожий, который доставил ее в больницу. Но спасти новорожденную не удалось.



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