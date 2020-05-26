 

В Греции открылись кафе и рестораны

26.05.2020, 8:50, Новости дня

Греция разрешила открыть кафе и рестораны в рамках постепенного снятия ограничений, введенных в связи с коронавирусом, чтобы перезагрузить экономику, которая в значительной степени зависит от туризма, и привлечь иностранных гостей в преддверии летнего сезона.

Рестораны расставили столики подальше друг от друга, и официанты в масках обслуживали людей, которые были рады выбраться на улицу и насладиться едой и кофе после почти двух месяцев, проведенных дома.

Пока Греции удавалось сдерживать распространение инфекции COVID-19: в стране зарегистрировано лишь 2878 случаев заболевания, 171 человек умер. Это относительно низкие показатели по сравнению с другими странами ЕС, обусловленные ранним введением общенациональных карантинных мер в марте.



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