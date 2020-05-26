Школьницу приговорили к реальному сроку за избиение сверстников

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26.05.2020, 8:48, Новости дня

В Ижевске суд приговорил к двум годам тюрьмы школьницу, которая избивала сверстниц и вымогала деньги у ребенка, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК по Удмуртии.

В 2019 году 16-летняя девушка-подросток избила 17-летнюю знакомую, издевалась над ней и применяла электрошокер. Затем подросток вымогала деньги у мальчика, применяя насилие, передает РЕН ТВ.

В отношении школьницы возбудили два уголовных дела, она проведет два года в воспитательной колонии.

Ранее сообщалось, что в Курской области девочки-подростки планировали отравить газом опекунов и еще четырех детей.



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