 

«Рот Фронт» начал судиться с Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка»

26.05.2020, 8:48, Новости дня

Российская компания «Рот Фронт» судится с украинской кондитерской корпорацией Roshen из-за этикетки конфет «Ромашка», следует из материалов суда ЕС.

«Рот Фронт» хочет запретить Roshen регистрировать этикетку с изображением ромашки из-за возможной путаницы для потребителей, говорится в материалах дела.

Отмечается, что в 2017 году «Рот Фронт» подал соответствующий иск в общий суд ЕС с требованием запретить Roshen регистрацию этикетки. Положительное решение по нему в сентябре 2018 было аннулировано.

Сейчас «Рот Фронт» попросил суд отменить решение об отклонении своего возражения и получил положительный ответ.

Напомним, Roshen – один из крупнейших в мире производителей кондитерских изделий, ежегодно компания производит 450 тыс. тонн продукции. Компания принадлежит Петру Порошенко, который при баллотировании в президенты Украины обещал в случае победы продать свой главный актив.



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