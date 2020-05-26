Суд оставил Кузьменко под арестом на два месяца

26.05.2020, 8:40, Новости дня

Печерский суд Киева 25 мая продлил меру пресечения в виде содержания под стражей врачу и волонтеру Юлии Кузьменко, которая является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает “Укринформ”.

Арест Кузьменко продлили до 24 июля.

Ранее адвокат Тарас Беспалый заявил об отводе судьи Виталия Писанца и попросил назначить другого судью для рассмотрения ходатайства группы прокуроров о продлении ареста для Кузьменко. Однако суд в отводе судьи отказал.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания “Украинская правда”, гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыкант Андрей Антоненко (арестован) и детский хирург Юлия Кузьменко (заключена под стражу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась “разведкой”: искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

“Слідство.Інфо” 21 мая 2020 года сообщало, что следователи получили “указание сверху” как можно скорее закончить расследование в отношении предполагаемых исполнителей.

25 мая суд продлил арест Антоненко и отпустил под залог в 168 тыс. грн Дугарь.