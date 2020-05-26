Пригожин пообещал Шнурову «мужской разговор»

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26.05.2020, 8:35, Новости дня

Продюсер Иосиф Пригожин пообещал провести «отдельный мужской разговор» с музыкантом Сергеем Шнуровым, комментируя их спор относительно «бедствующих» артистов.

«Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жен. А за то, что вмешиваешь сюда Леру (супругу Пригожина певицу Валерию. – прим. ред.), у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам», – написал продюсер на своей странице в Instagram. 

Кроме того, Пригожин заявил, что Шнуров «делает вид, что с народом», и только «бросает им кость в виде своих грязных стишков». По мнению Пригожина, у музыканта «нет ничего святого».

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Ты в натуре что – то куришь или колеса какие глотаешь? Делаешь вид, что с народом, а многие наивные в это верят. Бросаешь им кость в виде своих грязных стишков, они и счастливы. Единственное, что тебя с ними объединяет, это любовь к трём веселым буквам. Тебе все равно про кого с грязненькой рифмочкой- про Иисуса или про Собчак. Вообще ничего святого нет. Так даже шпана уличная себя не ведет. По понятиям, ты далеко не красавчик. Я тебя вообще не трогал, даже не вспоминал ни тебя, ни твоих жён. А за то, что вмешиваешь сюда Леру, у меня с тобой будет отдельный мужской разговор. Ты не прав, старикашка. Время все расставит по своим местам. @shnurovs P&S В любом раскладе,семья ,жена и дети – святое, а у тебя границы стёрты.

Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 25 Май 2020 в 4:33 PDT

Ранее Пригожин заявил, что артисты оказались в «чудовищной ситуации». «Даже первая десятка самых популярных и востребованных звезд сегодня практически бедствует, так как все они лишились возможности зарабатывать и практически проедают то, что удалось в свое время скопить», – сообщил продюсер.

Музыкант Сергей Шнуров высмеял жалобы продюсера Иосифа Пригожина на «тяжелое» положение артистов из-за отмененных концертов. Слова Пригожина о «чудовищной ситуации» артистов прокомментировал также певец и композитор Юрий Лоза.

Продюсер попытался оправдаться за свои заявления, однако вновь нарвался на критику со стороны музыканта.



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