Эксперты «России 24» обсудили эффективность вакцины Духовлинова

26.05.2020, 8:30, Новости дня

Эксперты в области медицины и вирусологии в эфире канала «Россия 24» обсудили статью газеты ВЗГЛЯД о российском ученом Илье Духовлинове, который утверждает, что разработал собственную вакцину от коронавируса и готов отправить ее на экспертизу.

В частности, профессор кафедры вирусологии института физико-химической биологии МГУ Алексей Аграновский подтвердил, что Духовлинов действительно мог создать вакцину против коронавируса, поскольку для этого не обязательно наличие живого штамма.

«Его подходы серьезны, а утверждения о том, что живой штамм не нужен – справедливо. … Это не весь живой вирус, а только его небольшая определенная часть. Исследователь Духовлинов составил из нескольких кусков, как он утверждает, а я верю, некий такой рекомбинантный искусственный белок», – сообщил Аграновский в эфире «России 24».

По словам экспертов, разработка генно-инженерных вакцин мировым сообществом определяется как перспективная, это сложный многообещающий метод, пока не получивший широкого применения. Между тем, как отмечает доктор медицинских наук профессор Анатолий Альштейн, именно по такому принципу была создана вакцина против гепатита B.

Впрочем, ученые сошлись во мнении, что вакцину мало создать, ее еще следует протестировать, убедиться, что польза от ее приема значительно выше предполагаемого вреда, и именно на эти исследования уходят долгие месяцы.

Ранее Духовлинов рассказал газете ВЗГЛЯД, что разработал собственную вакцину от коронавируса и готов отправить ее на экспертизу любым заинтересованным сторонам. По его словам, опыты уже проведены на лабораторных животных, где показали формирование специфического клеточного иммунитета к основным антигенам COVID-19. Вакцина не имеет токсичности, говорит ученый.

По словам Духовлинова, сама вакцина представляет собой кольцевую молекулу ДНК, содержащую химерный ген. Этот ген кодирует специальный белок, который собран искусственно из «кусочков» различных белков коронавируса. Именно такой подход позволил сделать важнейшую вещь в конструировании вакцины, считает эксперт.

«Благодаря генной инженерии вакцина собрана очень правильно, в ней стыкованы все необходимые иммуногенные участки и убрано все, что вредит организму человека. ДНК, кодирующая такой химерный иммуноген, вводится внутримышечно и вызывает в клетках человека синтез этого иммуногена и формирование Т-клеточного ответа в первую очередь. А это самый важный протективный параметр, который развивается быстрее, чем антительный, и при этом нет риска появления феномена антителозависимого усиления инфекции. Безопасность вакцин такого класса давно показана в мировых научных исследованиях. Она не является онкогенной и не является фантастическим «чипированием» или генетической модификацией, о которой много ложных представлений», – отмечает Духовлинов.

Духовлинов – выпускник кафедры биохимии биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета, лауреат Международной премии Леонарда Эйлера для молодых ученых в области биологии. Он несколько лет возглавлял лаборатории генетической инженерии вакцин Государственного НИИ особо чистых биопрепаратов и генетической инженерии белков Института экспериментальной медицины. Сейчас – руководитель и основатель компаний «АТГ Сервис Ген» и «Фарма Ген».

В 2016-2018 годах Духовлинов выполнял государственные контракты на разработку вакцин против ротавирусной инфекции и туберкулеза. Также его компании выполняют заказы Федерального медико-биологического агентства и сотрудничают с Минобороны.