 

Под Самарой загорелись 11 домов

26.05.2020, 7:30, Новости дня

Одиннадцать домов загорелись на площади 900 кв. метров в Волжском районе Самарской области, сообщили в МЧС.

Сообщение о пожаре в частных жилых домах в поселке Яицкое по адресу улица Каширская, 18А поступило в 8.30 по местному времени (7.30 мск).

«На месте вызова происходит горение 11 частных домов, площадь пожара составляет 900 кв. метров», – сообщил источник РИА «Новости».

По его словам, погибших и пострадавших нет, эвакуация не проводилась.

К ликвидации пожара привлечено 47 человек, 16 единиц техники, в том числе от МЧС 29 человек и девять единиц техники.



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