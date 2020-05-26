 

“Барселона” начала продажу защитных масок с клубной символикой

26.05.2020, 8:25, Новости дня

Испанская "Барселона" запустила в продажу многоразовые защитные маски с клубной символикой. Стоимость каждой составляет 18 евро, при этом их можно стирать до 40 раз

Маски доступны в трех вариантах дизайна, каждый из которых доступен в трех разных размерах. Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", клуб планирует расширение модельного ряда, однако это будет зависеть от спроса и общественного мнения.

Show your colours wherever you are 💙❤

Now available throughout Europe, exclusively online and at Barça Stores: https://t.co/Fee8CAtC96 pic.twitter.com/l9wt9QQnTm

— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 25, 2020

Стоит отметить, что в апреле свою линейку масок представила немецкая "Бавария", которой только за первые сутки удалось реализовать 100 тысяч экземпляров. 



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