“Барселона” начала продажу защитных масок с клубной символикой
26.05.2020, 8:25, Новости дня
Испанская "Барселона" запустила в продажу многоразовые защитные маски с клубной символикой. Стоимость каждой составляет 18 евро, при этом их можно стирать до 40 раз
Маски доступны в трех вариантах дизайна, каждый из которых доступен в трех разных размерах. Как сообщает пресс-служба "сине-гранатовых", клуб планирует расширение модельного ряда, однако это будет зависеть от спроса и общественного мнения.
Show your colours wherever you are 💙❤
Now available throughout Europe, exclusively online and at Barça Stores: https://t.co/Fee8CAtC96 pic.twitter.com/l9wt9QQnTm
— FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) May 25, 2020
Стоит отметить, что в апреле свою линейку масок представила немецкая "Бавария", которой только за первые сутки удалось реализовать 100 тысяч экземпляров.
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