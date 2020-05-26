 

Одиннадцать жилых домов загорелись в самарском селе

26.05.2020, 8:25, Новости дня

Одиннадцать домов оказались объяты пламенем в Волжском районе Самарской области. Площадь пожара составила 900 квадратных метров, в результате ЧП никто не пострадал, сообщили в региональном управлении МЧС.

 

Огонь вспыхнул в 08:30 (07:30 по местному времени) 26 мая на Каширской улице в поселке Яицкое. За считанные минуты пожар охватил 11 частных домов.

В настоящее время спасатели пытаются сбить пламя и защитить от огня другие постройки. По предварительным данным, никто не пострадал.



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