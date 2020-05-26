 

Китай продолжит усилия по снижению ставок по кредитам

26.05.2020, 8:25, Новости дня

Китай усилит свою экономическую политику и продолжит усилия по снижению процентных ставок по кредитам, сообщил глава центробанка страны И Ган. Об этом сообщает Reuters.

В интервью, опубликованном центробанком во вторник, И сказал, что экономические основы Китая остаются неизменными, несмотря на множество неопределенностей, и повторил, что позиция регулятора в отношении денежно-кредитной политики будет более гибкой.

Народный банк Китая будет использовать различные инструменты денежно-кредитной политики для обеспечения достаточной ликвидности и поддержания годовых темпов роста денежной массы M2 и социального финансирования значительно выше, чем в прошлом году, отметил И.

Пандемия COVID-19 нанесла серьезный ущерб второй по величине экономике мира. В первом квартале ВВП Китая сократился на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Китай принял решение не устанавливать целевой показатель экономического роста на текущий год из-за неопределенности в отношении воздействия коронавируса.

Народный банк Китая углубит реформу ставки по кредитам для первоклассных заемщиков (loan prime rate, LPR), чтобы помочь снизить реальные ставки кредитования, сообщил И.

Он также отметил, что Китай будет помогать банкам, особенно малым и средним, пополнять капитал по различным каналам и улучшать их способность справляться с плохими кредитами.



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