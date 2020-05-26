На ушедшего жить с тремя детьми в лес отца составили протокол в Приморье

26.05.2020, 8:08, Новости дня

В Приморье правоохранители составили административный протокол на мужчину, который ушел жить в лес с тремя детьми, сообщили в региональном УМВД.

«В отношении главы семейства составлен административный протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение родителями обязанностей)», – сообщается на сайте ведомства.

Детей, которых нашли в лесу, доставили в больницу поселка Кавалерово. По предварительной информации, их состояние оценивается как удовлетворительное. Школьников планируют отправить в социально-реабилитационный центр под опеку педагогов и психологов.

По данным краевого управления СК, мужчина забрал в лес двоих мальчиков 2008 и 2004 года рождения и девятилетнюю девочку. Семью обнаружили спустя два дня в палатке с солнечными батареями, душем и туалетом.

«Мужчина объяснил свой поступок тем, что приучает своих детей к жизни на природе. Шесть лет назад он потерял супругу, которая умерла от пневмонии», – говорится в сообщении.

Источник в правоохранительных органах сообщал РИА «Новости», что глава семейства решил «переждать в лесу сложившуюся эпидемическую ситуацию».

Изначально в полицию с информацией о пропаже обратилась директор школы, где учатся дети. Педагог сообщила, что школьники не получают домашнее задание, по месту жительства отсутствуют, на итоговую аттестацию не явились, а отец на связь не выходит.

Ранее следственный комитет по Татарстану возбудил уголовное дело против 35-летней женщины из Лениногорска, ушедшую со своими детьми в лес из-за боязни чипирования. Отмечалось, что первые два дня они питались взятой из дома буханкой хлеба и четырьмя луковицами, а когда запасы еды иссякли, женщина стала кормить детей листьями.