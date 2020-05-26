Таролог Александр Кинжинов рассказал о новых отношениях Виктории Бони: Это роман

26.05.2020, 7:53, Разное

Недавно известный экстрасенс Александр Кинжинов дал эксклюзивное интервью одному из отечественных изданий, в котором раскрыл подробности нового романа телеведущей и модели Виктории Бони. По словам эксперта, избранник красавицы является обеспеченным и молодым.

Стоит отметить, что, судя по публикациям в Instagram, в настоящее телезвезда отдыхает в во французских Каннах. Официальных сведений о новых отношениях Виктории Бони пока нет, однако некоторые слухи говорят о её совместном проживании с состоятельным экс-супругом Алексом Смерфитом для совместного воспитания дочери. Со своей стороны, финалист 18-й “Битвы экстрасенсов” заявляет о наличии у красотки совсем другого избранника. “Сейчас в её жизни появился мужчина. Это богатый молодой человек, моложе Вики. Это всего лишь роман, вряд ли отношения станут серьезными. Свадьбы между Викой и новым молодым человеком я не вижу”, – так описал результат своих провидений интернет-изданию Teleprogramma.pro Александр Кинжинов.

К слову, затронул таролог и довольно неприятную для знаменитости тему: ранее периодически появлялись домыслы о том, что модель оказывает эскорт-услуги. Кинжинов опроверг такие подозрения, назвав их неправдивыми. Более того, эксперт заявил, что в отношения с мужчинами Виктория Боня всегда вступала исключительно по любви, не преследуя при этом корыстных целей.