Острый дефицит правосудия

26.05.2020, 7:50, Разное

Больше россиян, чем когда-либо ранее, обращаются в Лондонский коммерческий суд.

В Коммерческом суде Лондона растет число заявителей и участников из РФ при снижении числа обращений из других стран. Об этом говорится в ежегодном отчете британской компании Portland, консультанта в области судебных коммуникаций.

Высокий Суд Лондона. Фото: EPA

Русские «спорщики» пятый год подряд находятся в пятерке лидеров, среди тех, кто предпочитает судиться в коммерческих судах Великобритании. За период с апреля 2019 по май 2020 года по количеству исков в Лондоне (32 «спорщика») РФ вышла на 3-е место после Казахстана. За год до этого РФ делила вместе с Индией 4-ое место, пропустив вперед США и Казахстан (2018-19), а до того 3-е место — с США (2017-18).

Лидерами являются английские «спорщики» — 362 человека.

Русскими «героями» разбирательств в 2019/20 годах стали финансовая корпорация «Открытие», «Национальный трастовый банк» и Центральный банк РФ — с их участием прошла почти половина российских судебных тяжб. Сторонами являлись официальные представители банков, их бывшие владельцы, а также их супруги.

Рынок международных коммерческих судов становится все более конкурентным. Лондон больше не должен воспринимать свое лидирующее положение как данность, отмечается в докладе Portland. С их точки зрения, сегодня серьезными претендентами Британии в этой сфере являются Китай, Сингапур и постбрекситная Европа.

Доля истцов в Коммерческом суде Лондона из стран ЕС уже и так относительно небольшая — 13,6 процента дел в 2019-20 годах. Но вслед за выходом Великобритании из Европейского союза следует ожидать важных последствий. Профессор университета Гумбольдта в Берлине доктор Гизела Рул утверждает, что есть, по крайней мере, две причины, чтобы участники судебных процессов в 27 странах ЕС, начали пересматривать свое решение о подаче иска в Лондоне.

Прежде всего, существует (и растет!) вероятность того, что Великобритании и ЕС не удастся договориться о новых рамках сотрудничества. В результате Великобритания после переходного периода (31 декабря 2020 года) потеряет доступ в Европейскую судебную зону. В этом случае английские суды не смогут больше пользоваться преимуществами многочисленных европейских норм, облегчающих урегулирование международных споров по трансграничным гражданским и коммерческим делам. В частности, решения английских судов больше не будут автоматически приводиться в исполнение в ЕС.

Профессор считает, что Великобритания может присоединиться к Луганской конвенции 2007 года (Lugano, Switzerland, Конвенция о юрисдикции, признании и исполнении судебных решений по гражданским и коммерческим делам), но это будет лишь частичной заменой. Для истцов, которые стремятся получить доступ в Европейское судебное пространство, урегулирование спора в Лондоне может стать менее привлекательным.

Во-вторых, некоторые страны ЕС, в частности, Франция, Германия и Нидерланды недавно сами создали новые международные коммерческие суды и судебные палаты, чтобы сделать свои системы гражданского правосудия более привлекательными для международных коммерческих тяжб. По мнению специалистов, нидерландский коммерческий суд, открытый в январе 2019 года, представляет интересную альтернативу Лондону.

Одновременно, все знатоки признают такие важные и несомненные преимущества Лондонского коммерческого суда как репутация и опыт судей. К этому можно добавить общую правовую культуру и, в частности, отношение к суду в Великобритании в целом. Примечательны в этом смысле результаты опроса Portland о реакции британской общественности на ограничения, вызванные нынешней пандемией.

Оказалось, что для британцев доступность судов и юридической системы является абсолютным приоритетом — выше которой только доступность продовольствия и напитков.

Банки, строительный сектор, пенсионная система и все остальное теряются за спиной Фемиды.

Евгения Диллендорф

Собственный корреспондент «Новой» в Великобритании

СПРАВКА

Коммерческий суд Лондона — подразделение Отделения королевской скамьи (Queen's Bench Division) Королевского отделения Высокого суда Англии и Уэльса, главного гражданского суда Англии и Уэльса. В суде рассматриваются сложные национальные и международные споры банковского и бизнес-сообщества.