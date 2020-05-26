Испытания системы воздушного запуска ракеты LauncherOne закончились провалом

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26.05.2020, 7:48, Новости дня

Испытания системы воздушного запуска ракеты-носителя LauncherOne компании Virgin Orbit закончились неудачей в США.

«Мы подтвердили штатный сброс с самолета. Однако миссия закончилась в самом начале полета. (Самолет) Cosmic Girl и наш экипаж в безопасности и возвращаются на базу», – передает РИА «Новости» сообщение компании.

Ракета-носитель LauncherOne разработана для доставки небольших спутников на низкие околоземные орбиты.

Virgin Orbit входит в корпорацию британского бизнесмена Ричарда Бренсона Virgin Galactic, которая ранее провела испытания туристического корабля SpaceShipTwo модели Unity.

Напомним, в июне 2012 года в ходе «Фарнборо» была представлена ракета- носитель LauncherOne, способная доставлять на орбиту малые спутники весом до 225 кг. Стоимость каждого пуска обойдется менее чем в 10 млн долларов.



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