Режим ограничений смягчили в Приморском крае

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26.05.2020, 7:30, Новости дня

Губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о смягчении режима ограничений, введенного из-за коронавируса, сообщили в краевом правительстве.

На первом этапе возможно возобновление работы парикмахерских, салонов красоты, химчисток, ателье, ремонтных мастерских. Будет разрешена торговля непродовольственными товарами в торговых залах площадью до 400 квадратных метров, при наличии отдельного наружного уличного входа и при условии, что число посетителей не будет превышать одного человека на четыре квадратных метра, передает РИА «Новости».

По словам Кожемяко, ограничения начнут снимать во всех муниципальных образованиях кроме Находки, на которую приходится четверть всех заболевших COVID-19 в регионе.

Частичное снятие ограничений стало возможным после того, как коэффициент заболеваемости в крае на протяжении недели держался ниже нормированного.

Напомним, режим полной самоизоляции ввели в Приморье 31 марта.



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