 

Назван срок проведения первого пуска «Посейдона» с борта АПЛ

26.05.2020, 7:30, Новости дня

Первый пуск беспилотного подводного аппарата «Посейдон» с борта атомной подводной лодки «Белгород» запланирован на осень 2020 года, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Осенью запланирован практический пуск «Посейдона» с борта атомной подводной лодки «Белгород», которая является первым опытным носителем этих беспилотников», – приводит слова источника РИА «Новости».

По его данным, «Посейдона» в собранном виде пока нет, проходят испытания отдельных узлов и агрегатов», идет сборка первых образцов глубоководных аппаратов.

Напомним, в феврале 2019 года министр обороны генерал армии Сергей Шойгу объявил об успешном завершении морских полигонных испытаний «Посейдона».

Первый носитель «Посейдонов» – подлодка «Белгород» проекта 09852 – была спущена на воду 23 апреля 2019 года. Ее передача флоту запланирована на сентябрь 2020 года. Второй носитель глубоководных подводных аппаратов «Посейдон» – атомную подводную лодку «Хабаровск» проекта 09851 – планируется спустить на воду в конце июня.

Как «Белгород», так и АПЛ «Хабаровск» способны нести по шесть аппаратов «Посейдон».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

20.04 / Пожар в Чернобыльской зоне угрожает перекинуться на территорию Беларуси – ГСЧС

14.05 / Китай выразил протест США из-за обвинений в попытке кражи данных по коронавирусу

21.05 / Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу

04.05 / МИД предложил Чехии активизировать диалог для защиты памятников

26.03 / Политолог – в Европе некоторые не далеки от «русофобского бреда» и оторваны от реальности

19.05 / Пропавший четырехлетний мальчик найден под Кировом после двух суток поисков

14.05 / Власти Краснодарского края предложили приезжающим в регион самим оплачивать изоляцию в обсерваторе

15.04 / Рестораторы пожаловались Медведеву на признание McDonald’s и KFC системообразующими предприятиями

02.04 / Минобороны отреагировало на сообщения о переносе парада Победы

09.04 / Ученые нашли препарат, убивающий коронавирус за 48 часов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска