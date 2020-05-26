 

Россиянам порекомендовали отказаться от поездок за рубеж этим летом

26.05.2020, 7:20, Разное

Премьер-министр Михаил Мишустин призвал граждан отказаться от поездок за рубеж этим летом. По его словам, еще остается угроза завезти коронавирус в Россию. “ВОЗ пока не давала рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки”, – уточнил глава правительства.

Михаил Мишустин порекомендовал россиянам провести отпуск на родине. С 1 июня этого года во многих регионах страны вновь заработают санатории с медицинской лицензией. Если ситуация с распространением COVID-19 улучшится, то уже этим летом начнут открываться курорты, передает “ТВ Центр”.



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