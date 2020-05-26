В Москве мошенник похитил у пенсионера более миллиона рублей

26.05.2020, 7:20, Разное

В Москве пожилой мужчина стал жертвой мошенника. Злоумышленник похитил у него более миллиона рублей.

Как удалось выяснить полицейским, неизвестный позвонил пенсионеру и представился работником банка. Затем мошенник обманным путем узнал реквизиты банковской карты мужчины, после чего перевел себе на счет крупную сумму, передает сайт “Подмосковье сегодня”.