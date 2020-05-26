Путин на Алтае пытается установить контакт с Шамбалой

26.05.2020, 7:17, Разное

Публикация появилась в телеграм-канале “Кремлевский Сайентолог” возможно подтверждает то, что уже не раз прежде говорили российские эксперты, в частности, Валерий Соловей, о том, что российская власть, включая Владимира Путина, буквально заражена оккультизмом.

– Владимир Путин является положительной политической фигурой, – считает маг ведической традиции Раокриом (Игорь Мехеда).

Раокриом утверждает, что Путин «строит себе дом в Горном Алтае». Причем место, по его мнению, было выбрано не случайно. Горный Алтай относится к «местам Рериха» – именно на этой территории, согласно легендам, находятся Беловодье и Синегорье – «тайные страны, которые, наряду с Шамбалой, считаются обителью магов-мудрецов, правящих миром с помощью оккультных технологий».

Раокриом допускает, что Путин ищет контакта с жителями этих тайных стран. Алтайские шаманы считают, что Шамбала находится внутри священной горы Белуха (самая высокая точка Сибири – 4506 м). И там находится центр Земли, энергетически связанный с Космосом.

Известно, что Владимир Путин бывает в горах Алтая несколько раз в год. Визиты, как правило, нигде не афишируются. Во время поездок журналистов в Алтайский край и Республику Алтай местные чиновники неоднократно рассказывали о том, что Путин с крайним уважением относится к здешним шаманами регулярно с ними встречается.

Журналисты премьерского пула не раз замечали, что охрана Путина запрещает переступать через неостывший след президента. Случайность или чей-то совет?