 

Магнитное поле Земли ослабевает, на планете появятся сотни полюсов

26.05.2020, 7:14, Разное

Так называемая Южноатлантическая аномалия образовалась в течение последних пяти лет. По мнению ученых, Земля подготовилась к смене полюсов, пишет DailyMail.

Данное открытие было сделано группой ученых Европейского космического агентства (ЕКА), которые проанализировали работу трех специальных спутников, предназначенных для измерения магнитного поля Земли. Эксперты выявили наиболее ослабленные области.

По мнению исследователей, сформировавшаяся между Африкой и Южной Америкой аномалия, является одними из признаков готовящейся смены полюсов Земли – Северный и Южный полюса поменяются местами. Последний такой кувырок произошел 780 тысяч лет назад. В настоящее время аномалия провоцирует сбои в работе спутников и других космических аппаратов.

Астроном Юрген Матцка сообщил, что ослабление магнитного поля между Африкой и Южной Америкой развивалось в течение последних десяти лет, но в последние годы этот процесс заметно ускорился. По словам ученого, им очень повезло, что исследовательские аппараты находятся на орбите и позволяют изучать Южноатлантическую аномалию. В настоящее время очень важно понять, какие процессы протекают сейчас в ядре нашей планеты.

Исследователи отметили, что кроме большой скорости изменений, наиболее загадочным является рост аномальной зоны и ее смещение на запад со скоростью 12 миль в час. Кроме этого, ученые заметили тенденцию разделения Южноатлантической аномалии на две части.

Ученые считают, что смена полюсов происходит не за одну ночь, а занимает сотни лет. В этот период на Земле появляется множество северных и южных полюсов.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.04 / Актриса Марина Коняшкина опровергла слухи о своем заражении коронавирусом

12.04 / iOS 14 от Apple может обрести функцию запуска приложений без установки

11.05 / Владимир Путин объявил о продлении полномочий глав регионов России

27.03 / Пассажира в наркотическом опьянении сняли с летевшего из Москвы самолета

10.04 / Агния Кузнецова впервые назвала имя 4-месячного сына

28.03 / Названы лучшие гибридные автомобили 2020 года

12.05 / «Бедность – это так стыдно»: Певица Елка поделилась воспоминаниями о своей юности

14.04 / Мнение: На 150 военных базах в США выявлены заболевшие коронавирусом

10.05 / Полиция задержала депутатов-коммунистов Мосгордумы, вышедших на акцию в честь Дня Победы

25.04 / Меган Маркл начала борьбу с британскими таблоидами: первое судебное заседание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска