Магнитное поле Земли ослабевает, на планете появятся сотни полюсов

26.05.2020, 7:14, Разное

Так называемая Южноатлантическая аномалия образовалась в течение последних пяти лет. По мнению ученых, Земля подготовилась к смене полюсов, пишет DailyMail.

Данное открытие было сделано группой ученых Европейского космического агентства (ЕКА), которые проанализировали работу трех специальных спутников, предназначенных для измерения магнитного поля Земли. Эксперты выявили наиболее ослабленные области.

По мнению исследователей, сформировавшаяся между Африкой и Южной Америкой аномалия, является одними из признаков готовящейся смены полюсов Земли – Северный и Южный полюса поменяются местами. Последний такой кувырок произошел 780 тысяч лет назад. В настоящее время аномалия провоцирует сбои в работе спутников и других космических аппаратов.

Астроном Юрген Матцка сообщил, что ослабление магнитного поля между Африкой и Южной Америкой развивалось в течение последних десяти лет, но в последние годы этот процесс заметно ускорился. По словам ученого, им очень повезло, что исследовательские аппараты находятся на орбите и позволяют изучать Южноатлантическую аномалию. В настоящее время очень важно понять, какие процессы протекают сейчас в ядре нашей планеты.

Исследователи отметили, что кроме большой скорости изменений, наиболее загадочным является рост аномальной зоны и ее смещение на запад со скоростью 12 миль в час. Кроме этого, ученые заметили тенденцию разделения Южноатлантической аномалии на две части.

Ученые считают, что смена полюсов происходит не за одну ночь, а занимает сотни лет. В этот период на Земле появляется множество северных и южных полюсов.