 

Ольга Орлова лишилась вокального бизнеса в результате коронавируса

26.05.2020, 7:09, Разное

Многие звезды российской эстрады из-за пандемии были вынуждены закрыть свой бизнес. Исполнительница и телеведущая Ольга Орлова исключением не стала – в результате коронавируса она лишилась доходов компании “Сэлф мэйд”, занимающейся обучением вокала.
Экономический кризис, спровоцированный коронавирусом, сделал фирму знаменитости не рентабельной. В “Сэлф мэйд” Ольге Орловой принадлежали 35%. В школу попасть мог далеко не каждый – вокалу профессиональные преподаватели обучали здесь только после внесения весьма круглых сумм, а также по приглашению. В компании дамам из “высшего общества”, мечтающим попасть на большую сцену, “ставили” голос, обучали манерам держаться на публике.

Как пишет портал “Глобал МСК”, в настоящее время “клуб” телеведущей и экс-солистки “Блестящих” для знаменитых и богатых закрыт. Сама Ольга Орлова по поводу потери доходов от “Сэлф мэйд” пока ничего не говорит.



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